Москва, 24 апреля, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Армения не выходила из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), «чисто рабочие контакты» сторон сохраняются. Об этом 24 апреля заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Армения не выходила, она поставила на паузу свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Говорить о том, что они ушли или уходят, — такой постановки вопроса нет», — процитировал ТАСС генсека ОДКБ.

Он отметил, что армянскую сторону информируют обо всех вопросах, обсуждаемых в секретариате. По словам Тасмагамбетова, организация с понимаем относится к решениям Армении. Дальнейшее участие страны в организации — решение армянского политического руководства, заключил генсек.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 декабря 2024 года заявил, что республика не вернётся в ОДКБ, потому что точка невозврата ею уже пересечена. По его словам, разница в восприятии Москвы и Еревана ситуации с ОДКБ делает практически невозможным возвращение республики в организацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 декабря отметил, что Армения уже фактически вышла из ОДКБ. Он добавил, что Ереван сделает это юридически после отмашки из Вашингтона.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 января заявил, что Пашинян после жёстких заявлений Алиева может вспомнить о членстве страны в ОДКБ. Он также посоветовал Еревану обратиться напрямую в Евросоюз, который любит «помогать кандидатам в рай деньгами и оружием».

В докладе армянской Службы внешней разведки (СВР) о военно-политической ситуации в регионе отмечалось, что возможность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году является маловероятной. В документе утверждается, что якобы «неспособность» организации реагировать на проблемы Южного Кавказа, что является уставными целями ОДКБ, в текущем году скорее всего не изменится.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения не заявляла о намерении покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что ни вопрос восстановления работы Еревана в ОДКБ, ни вопрос выхода республики из организации не обсуждались в ходе последнего телефонного разговора.

В марте текущего года замглавы МИД России Александр Панкин предположил, что Армению, скорее всего, не исключат из ОДКБ, если она к январю 2026 года не выплатит взносы. Однако члены объединения рассмотрят разные сценарии развития событий, добавил он.