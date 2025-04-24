Варшава, 24 апреля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Руководители киевского режима должны признать Крым российским регионом, чтобы как можно скорее достичь мирного соглашения, заявил 23 апреля бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В интервью радиостанции Radio Zet он утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста.

«Я сторонник установления даже хрупкого мира. Я разделяю мнения [президента США] Дональда Трампа и других, которые говорят, что люди на Украине должны прекратить убивать друг друга любой ценой», — сказал Миллер.

Он также отметил, что власти Польши не должны настаивать на продолжении военного конфликта «до последнего украинца», поскольку это дало бы Варшаве «худшую из возможных характеристик».

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Трамп резко раскритиковал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым российским, а заявления, подобные сделанным Зеленским, идут во вред переговорному процессу.

По данным западных СМИ, Трамп намерен включить в условия мирного соглашения признание Крыма российским самими США.

Президент США также назвал главу киевского режима «человеком без карт для игры» и отметил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. Позднее Трамп заявил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: слова Трампа о том, что Украина много лет назад потеряла Крым и сейчас этот вопрос даже не является предметом для обсуждения, полностью соответствуют позиции России.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале отмечал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.