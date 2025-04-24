Москва, 24 апреля, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Участники первого форума молодых дипломатов «Россия-Африка» обсудили актуальные вопросы укрепления международного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи.

Росмолодежь

Организатором форума, посвященного теме «Дипломатия победы», выступил Совет молодых дипломатов МИД России при поддержке дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ). Мероприятие проходит с 22 по 26 апреля на площадке МГИМО в рамках IV форума «Россия — Африка: что дальше?».

Генеральный директор ДВФМ — соорганизатор форума Дмитрий Иванов отметил, что развитию международного молодежного сотрудничества со африканскими странами сегодня уделяется особое внимание, так как это самый молодой континент мира с точки зрения возраста его жителей. Около 1 тыс. молодых лидеров из Африки участвовали во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году, поэтому установленные контакты должны сохраняться, а сообщество проактивной молодежи — прирастать новыми участниками, добавил он.

На форум прибыли более 30 представителей африканских государств — эксперты в сфере политических и исторических наук, представители внешнеполитических ведомств. На пленарной сессии они обсудили ключевые направления дальнейшего взаимодействия и инициативы, направленные на установление долгосрочных дружеских и партнерских связей.

Зарубежный партнер ДВФМ, участник ВФМ–2024, генеральный директор StudEx Group Тумело Рамафоса из ЮАР назвал Всемирный фестиваль молодежи прекрасной возможностью для молодых людей заявить о себе.

«Многие люди узнали больше о России и о том, как принять участие в формировании лучшего мира», — отметил Рамафоса.

По словам участника ВФМ–2024 Жуниора Изидру из Гвинеи-Бисау, у российской и африканской молодежи общие ценности, которые нужно сохранять. Представители зарубежной молодежи могут жить в России, создавать и развивать здесь свои проекты, уверен он.

«Россия может не только многое дать Африке, но и получить от неё. Фестиваль продемонстрировал всему миру, что Россия — открытая и дружественная страна», — поделился Изидру.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля в Москве прошла презентация слета Всемирного фестиваля молодежи, который по поручению президента Владимира Путина состоится с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Предстоящий слет ВФМ объединит 2 тыс. молодых людей, половина из которых прибудет из-за рубежа. На мероприятии будут присутствовать около 200 детей и 200 волонтеров.

Программу фестиваля построят вокруг семи направлений: образование, культура, поддержка бизнеса, спорт, история, медиа, традиции. Молодые люди смогут принять участие в иммерсивных шоу, воркшопах, мастер-классах и устных батлах на актуальные темы. Кроме того, у них будет возможность вместе создать самую большую картину в мире, побывать на международном гастропикнике и познакомиться с российскими зимними видами спорта.