Исламабад, 24 апреля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Пакистан решил закрыть воздушное пространство для Индии, а также контрольно-пропускной пункт «Вагах». Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совбеза Пакистана, которое прошло в связи с реакцией Нью-Дели на теракт в индийской части Джамму и Кашмир.

Яков Князев/ТАСС Индийско-пакистанская граница

«Воздушное пространство Пакистана будет закрыто с немедленным вступлением в силу для всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний», — говорится в релизе пресс-службы секретариата премьер-министра Пакистана.

В пресс-службе также сообщили, что Пакистан немедленно закрывает КПП «Вагах». Весь трансграничный транзит из Индии по этому маршруту должен быть приостановлен без исключений. То есть пересекшие границу с соответствующими разрешениями могут вернуться через этот КПП, но не позднее 30 апреля, уточнили в релизе.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля вооруженные люди устроили стрельбу в туристическом городе Пахалгаме. Погибли не менее 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.

Нападавшим удалось скрыться. По информации телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооруженных людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку.

Вечером того же дня президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и индийскому премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом под городом Пахалгам. Российский лидер также подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.