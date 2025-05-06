Москва, 6 мая, 2025, 09:00 — ИА Регнум. В России развиваются специализированные молодёжные центры. В них помогают раскрывать свои таланты и реализовывать общественно значимые проекты в самых разных областях. Совместные программы для детей и родителей помогают лучше узнать историю родной страны.

Роспатриотцентр

На воспитание любви к Родине и бережного отношения к истории и традициям нацелены специальные обучающие программы и форумы Молодёжного круглогодичного историко-культурного центра «Истоки», который расположен на базе Псково-Печорского Свято-Успенского мужского монастыря в Печорах Псковской области, а также Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. С 2025 года центр «Истоки» стал частью нового национального проекта «Молодёжь и дети», что позволило ему расширить свою повестку. Программа каждого заезда будет направлена как на детей, так и на их родителей.

Роспатриотцентр

По словам директора Роспатриотцентра Росмолодёжи Елены Беликовой, взрослые смогут не только обрести единомышленников и новых друзей, набраться интересного опыта, разработать свой проект, но и полноценно провести время с детьми без отрыва от образовательной программы.

«Наши «Истоки» помогают родителям и детям лучше понимать друг друга, находить новые точки соприкосновения и интересы. Семья — это фундамент для формирования правильных нравственных ориентиров, для гармоничного развития личности. А Молодежный историко-культурный центр «Истоки» — первый образовательный центр Росмолодежи, куда приезжают семьи», — говорит она.

Молодёжный круглогодичный историко-культурный центр «Истоки» объединяет молодежь, ветеранов, семьи с детьми и профессиональных наставников сферы патриотического воспитания. В числе ключевых проектов — Всероссийский проект «Истоки. Школа». Его участники изучают темы исторического наследия, реставрации, русского языка, сохранения малых городов.

Участница Всероссийского проекта «Истоки. Школа» в 2023 и 2024 годах София Зарицкая говорит, что для неё «Истоки. Школа» стал не просто уникальным в своём роде образовательным и духовно-просветительским проектом, а «местом силы».

«В центре «Истоки» хочется творить, что-то придумывать, и познавать новое. Именно здесь я прошла путь от обычного участника, победителя конкурса проектов на медиасмене и медиактивиста до члена команды организаторов — SMM-специалиста проекта. <…> Меня приятно удивило, что у нас в стране столько неравнодушных людей к нашей культуре и истории. Очень хочется, чтобы подобных инициатив в России было больше. Уверена, что за этим наше прошлое, настоящее и, конечно, будущее», — поделилась София.

В этом году запланировано и проведение молодёжного форума «Истоки». Для семей, волонтеров, артистов, гуманитариев, медиаспециалистов, а также участников духовных учебных заведений предусмотрены шесть тематических смен.

«На форуме каждый год проходят театральные постановки, а самым большим моим достижением стало выступление на сцене Античного театра в новом Херсонесе. «Истоки» — это возможность показать себя и обрести новый круг общения и поддержки. Это про знания и любовь к Родине», — рассказала участница нескольких смен форума Екатерина Иваний.

Чтобы попасть на заезды центра «Истоки», необходимо пройти предварительную регистрацию на заезды. Анонсы публикуются на сайтах платформ Росмолодёжь. Форумы и партнёров. Примечательно, что участие в программах бесплатное.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Молодёжь и дети» объединил усилия государства, общества и профессиональных сообществ для всесторонней поддержки подрастающего поколения. Одна из его задач — формирование у молодежи прочных духовно-нравственных ориентиров и чувства сопричастности к судьбе страны, что особенно важно в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.