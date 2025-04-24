Таллин, 24 апреля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис не утвердил принятые парламентом страны поправки к законам, допускающие запрет Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом 24 апреля сообщила газета Postimees.

Сергей Субботин/РИА Новости Александро-Невский собор в Таллине

Карис отметил, что данные поправки не соответствуют конституции страны.

«В такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания», — цитирует издание слова президента Эстонии.

Карис предложил депутатам повторно рассмотреть поправки и устранить противоречия в конституции.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил о возможном закрытии монастырей, сохраняющих связь с Русской православной церковью. Он потребовал от ЭПХЦ полного разрыва канонических связей с Московским патриархатом. МВД страны начало разработку поправок к законодательству о церквях, чтобы законодательно запретить деятельность ЭПХЦ в стране.

В сентябре 2024 года сообщалось, что власти Эстонии намерены закрыть ЭПХЦ, если она не разорвёт связи с Москвой и не перейдёт в подчинение к Константинопольскому патриархату, присоединившись к Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ). У ЭПХЦ около 100 тыс. прихожан, тогда как у ЭАПЦ — 7 тыс.

9 апреля 2025 года парламент Эстонии принял указанные поправки в законы. В тексте указывалось, что действующие в стране церкви или монастыри не могут «исходить из находящегося в иностранном государстве и имеющего серьёзное влияние» лица или объединения, а также иметь какие-либо связи с религиозным объединением или центром.

Обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко ранее отмечал, что для русских жителей Эстонии посещение храмов ЭПХЦ — это не только исповедание христианской веры, но и способ борьбы за свою национальную идентичность, а также противодействие навязываемой государством ассимиляции.