Салехард, 24 апреля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Автопробег в честь 80-летия Победы прошел в Западной Сибири. Автомобили, украшенные Знаменем Победы, преодолели 1418 км — 1418 дней длилась Великая Отечественная война.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Западной Сибири состоялся автопробег в честь 80-летия Победы

Акцию организовали работники дочерних обществ «Роснефти», ведущих производственную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области.

Автопробег стартовал в Новом Уренгое, где базируется один из ключевых газовых активов «Роснефти» «Роспан Интернешнл». Сначала работники компании возложили на Площади Памяти цветы к Вечному огню и развернули георгиевскую ленту, а после участники фестиваля «Энергия талантов» и учащиеся «Роснефть-классов» исполнили легендарную песню «Катюша». Затем колонна из отечественных автомобилей отправились в город Губкинский, дав старт автопробегу.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Западной Сибири состоялся автопробег в честь 80-летия Победы

В Губкинском действует предприятие «РН-Пурнефтегаз», силами которого был построен населённый пункт, и «СевКомНефтегаз». Вместе с участниками автопробега работники этих обществ, ученики «Роснефть-классов», а также представители «Движения первых» и общественной организации «Ветеран» прошли по центральной улице к Вечному огню, где почтили память героев минутой молчания.

Третьим на маршруте автопробега стал город Нефтеюганск, где работает крупнейший добывающий актив «Роснефти» — «РН-Юганскнефтегаз». Участники акции привезли Знамя Победы к памятнику «Воину-освободителю» — одному из старейших мемориалов города, где состоялось возложение цветов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Западной Сибири состоялся автопробег в честь 80-летия Победы

Автопробег завершился в столице Тюмени. Автоколонна проехала по городу под аккомпанемент песен военных лет. Ее возглавили ретро-автомобили и мотоциклы, украшенные символикой 80-летия Победы. Участников акции встречали на Площади Памяти ветераны, а также сотрудники «Тюменнефтегаза», «Харампурнефтегаза», «РН-Уватнефтегаза» и корпоративного научного института. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.