Санкт-Петербург, 24 апреля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге приговорил мужчину к 7,5 года колонии строгого режима за кражу 140 яиц из магазина. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Подсудимый похитил из магазина 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. С учетом позиции государственного обвинителя виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным следствия, украденное мужчина принес домой: часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как передавало ИА Регнум, ранее в Томске в суд направили дело серийного похитителя шоколада и сливочного масла, который с сентября 2022 по ноябрь 2024 года неоднократно выносил под одеждой определённую продукцию супермаркетов. В числе украденного оказались 368 плиток шоколада, 160 упаковок сливочного масла, 83 пачки сыра и другие товары. Часть из них он продавал прохожим на улице.