Киев, 24 апреля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. С 1 июля Украина перейдёт на европейский стандарт напряжения в электросетях, составляющий 230 вольт. Об этом пишет местное издание «Украинская правда».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«С 1 июля 2025 года начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 вольт», — указано в публикации.

При этом на Украине ожидают, что уход от прежних 220 вольт окажет позитивное влияние на качество электроснабжения и поспособствует общему повышению энергоэффективности.

Как передавало ИА Регнум, Украина не единственная стремится к интеграции с Европой в области электрических сетей, целесообразность которой пока остаётся сомнительной. Так, в феврале прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, а энергосистема Калининградской области приступила к автономному режиму работы. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

25 февраля эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что цены на электричество в странах Прибалтики резко выросли после выхода из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, теперь они в 60 раз выше, чем в некоторых других странах. Согласно биржевым данным, после выхода стран Прибалтики из системы БРЭЛЛ среднесуточная цена на электроэнергию не опускается ниже 100 евро за 1 МВт·ч. В то время как в Финляндии, по данным биржи Nord Pool, цена за 1 МВт·ч составляет чуть более 1 евро.