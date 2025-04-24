Белгород, 24 апреля, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины вновь атаковали Белгородскую область, погибла мирная жительница. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава региона отметил, что атаки украинских формирований по приграничью усилились.

«В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от атаки FPV-дрона по частному дому погибла женщина», ― написал Гладков в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. Так, утром 23 апреля в хуторе Шаховка Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом. В результате мирная жительница получила ранения.

Поздно вечером в тот же день в результате атак ВСУ погиб мужчина в селе Маломихайловка. Он подорвался на взрывном устройстве. В селе Пристень Валуйского округа в результате атаки беспилотника ВСУ ранения получил мирный житель. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья доставили в больницу.

22 апреля В Белгородской области украинский дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом. В результате атаки ранение получила жительница села Долгого Валуйского округа. Её с минно-взрывной травмой доставили в Валуйскую ЦРБ, где оказали всю необходимую помощь.

За ночь 23 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над семью российскими регионами. Три дрона сбили в Тульской области. По два беспилотника ВСУ поразили над Белгородской и Курской областями. Ещё четыре БПЛА обезвредили над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.