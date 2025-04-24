Москва, 24 апреля, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии вместе с сотрудницей Русского дома Натальей Секериной в Оше задержали обозревателя ИА Регнум, эксперта по Африке и Центральной Азии Виктора Васильева. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщила главный редактор агентства Марина Ахмедова.

Из личного архива Виктора Васильева Виктор Васильев

Она уточнила, что вместе с Секериной был задержан сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин и еще два русских человека, в том числе Васильев.

«Он переживал, что публикации вызывают неодобрение у некоторых сил в регионе. И теперь картина для меня прояснилась — в отместку за баню были задержаны не просто какие-то русские, попавшие в случайную выборку, а конкретно те, на которых у власти Киргизии был зуб. И это всё — накануне 9 мая», — рассказала Ахмедова в своем Telegram-канале.

Киргизские спецслужбы накануне, 23 апреля, арестовали Секерину до 17 июня под предлогом того, что она якобы занималась вербовкой, финансированием и обучением наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или с целью свержения государственной власти. Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до 10 лет.

Глава киргизского представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев рассказал, что арестованная Секерина проработала в представительстве менее года и она является гражданкой Киргизии. По его словам, она зарекомендовала себя как добросовестный, открытый и ответственный сотрудник. Зульхарнеев также подчеркнул, что Российский центр науки и культуры функционирует исключительно в рамках межправительственного соглашения России и Киргизии.