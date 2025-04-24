Калуга, 24 апреля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Форум муниципальных депутатов Калужской области состоялся в штабе общественной поддержки «Единой России».

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области В Калужской области прошел форум муниципальных депутатов

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев отметил, что 2025 год объявлен «Единой Россией» Годом муниципального депутата. «Мы решили пересмотреть работу с муниципальными депутатами, ответить на ваши запросы, что необходимо сделать, чтобы наша работа стала эффективнее. В нашей стране 170 тысяч муниципальных депутатов, избранных от «Единой России». Это огромная армия», — заявил он.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил слова Владимира Путина о том, что муниципальный уровень — это фундамент государственной власти. «В Калужской области трудятся свыше 3300 муниципальных служащих и более 2500 депутатов представительных органов власти», — подчеркнул глава региона.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев рассказал об итогах реализации «Народной программы 2020–2025» и сборе наказов на 2025–2030 годы. «В 2020 году на старте избирательной кампании мы с губернатором Владиславом Валерьевичем Шапшой решили собрать в одном месте задачи, стоящие перед областью на пятилетку 2020–2025, и сделать их общедоступными. Таким образом, появился сайт er40.ru, где на сегодняшний день размещено порядка 3500 наказов. 90% из них реализовано. В разрезе каждого района можно увидеть, что сделано за четыре с половиной года, — с отчетами и фотографиями. Самые важные направления нашей работы, самые важные объекты нашли отражение в «Народной программе», — подчеркнул спикер регионального парламента.

В качестве основных инструментов реализации наказов он назвал программы инициативного бюджетирования, школьных и молодежных инициатив. «Советую всем максимально использовать эти программы в работе. Местные инициативы пользуются большой популярностью. С их помощью можно решить самые насущные проблемы», — подчеркнул Новосельцев. В 2025 году в рамках инициативного бюджетирования будет реализовано 358 проектов. Для этого по предложению фракции «Единая Россия» губернатором на программу добавлено еще 84 млн рублей.

Геннадий Новосельцев также отметил, что уже начата работа по формированию программы на 2025–2030 годы. «Сбор наказов уже ведется и будет вестись через общественные приемы партии, личные встречи с избирателями. Все так же будет размещено на сайте», — рассказал он.