В Тыве задержали директора интерната, подозреваемую в присвоении ₽2,3 млн
Кызыл, 24 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. В Тыве задержали директора дома-интерната, которую подозревают в присвоении нескольких миллионов рублей, принадлежащих 70 постояльцам учреждения. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тыва совместно с сотрудниками регионального УФСБ России задержали подозреваемую в мошенничестве с денежными средствами постояльцев дома-интерната», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Следствие установило, что с марта по сентябрь 2024 года женщина, исполняя обязанности директора дома-интерната, вносила недостоверные сведения в чеки о покупках для подопечных, а все деньги присваивала себе.
«Всего от ее противоправных действий пострадало более 70 человек, а причиненный ущерб составил свыше 2,3 млн рублей», — уточняет Волк.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге перед судом предстал директор дома-интерната для умственно отсталых детей, которого подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Следствие установило, что он неоднократно предлагал подчинённым увеличить их премии, но деньги работники должны были вернуть руководителю якобы на ремонт здания.