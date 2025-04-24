Москва, 24 апреля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Прокуратура просит осудить на шесть и девять лет колонии общего режима организаторов экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве, обернувшейся гибелью восьми человек. Об этом представители гособвинения заявили в Мещанском суде столицы.

Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Ким и Никита Дубас

В причастности к гибели людей обвиняют Никиту Дубаса и Александра Кима. Для первого запросили девять лет лишения свободы с трехлетним запретом на организацию экскурсий, для второго — шесть лет лишения свободы с запретом администрирования сайтов сроком на три года.

Дубас и Ким находятся под стражей с августа 2023 года. Ранее их поймали на попытке сокрытия улик — переписки с фигурантами расследования.

Трагедия произошла 20 августа 2023 года, когда в столице выпало рекордное количество осадков. Во время сильного ливня затопило подземный коллектор Неглинки, в котором находились семь участников экскурсии по подземным коммуникациям и гид Константин Филиппов. В результате все они погибли.

По факту гибели туристов возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе предварительного расследования выяснилось, что организаторы ввели участников экскурсии в заблуждение относительно безопасности мероприятия.

В октябре 2023 года Басманный суд заочно арестовал ещё одного обвиняемого — гендиректора экскурсионного бюро «Авангард» Александра Лазовского. После произошедшего он уехал в ОАЭ и был объявлен в розыск.