Вашингтон, 24 апреля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не поддержал увеличение подоходного налога для американцев-миллионеров. По его мнению, это будет только способствовать оттоку богатых граждан из страны.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп

«Я думаю, это было бы разрушительным. Я думаю, многие миллионеры уехали бы из страны», ― заявил американский лидер в беседе с журналистами.

Он напомнил, что другие страны, которые так поступали, теряли своих богатых граждан. Также может произойти и в США, считает президент.

«Раньше они переезжали из штата в штат, а теперь <…> уедут из страны», ― отметил Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, еще до избрания на пост президента США Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах намерен снизить налоги для граждан. Агентство Bloomberg тогда сообщило, что это может свидетельствовать о намерении экс-главы США опираться в ходе своего возможного президентства на рабочий и на средний класс. Когда Трамп был главой государства в первый раз, он говорил о желании снизить и корпоративный налог с 21% до 15%, однако сейчас от этих намерений политик отказался.

В декабре прошлого года Трамп заявил, что компании или частные лица, вложившие $1 млрд и более в экономику США, получат ускоренные разрешения и лицензии, в том числе экологические. Инициатива направлена на привлечение крупных инвестиций и ускорение реализации масштабных проектов на территории США.

В начале апреля после введения главой Белого дома торговых пошли в отношении 185 стран богатейшие люди мира за сутки потеряли $208 млрд. Сильнее всего пострадали американские миллиардеры. Так, основатель Meta (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг оказался в этой ситуации самым пострадавшим. Акции компании упали на 9%, и он потерял $17,9 млрд, что составляет порядка 9% от его состояния. Акции компании Amazon также упали на 9%. Основатель компании Джефф Безос потерял $15,9 млрд.