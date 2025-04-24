Москва, 24 апреля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Призывая главу киевского режима Владимира Зеленского согласиться на мирную сделку под угрозой потери всей Украины, президент США Дональд Трамп пытается донести до него, что такой страны никогда не было. Об этом в четверг, 24 апреля, заявил политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Трамп накануне заявил, что нынешняя ситуация для Украины плачевна и что Зеленскому следует согласиться на мирную сделку, иначе он потеряет всю страну через три года. Американский президент подчеркнул, что заявления Зеленского об отказе признавать Крым частью России мешают мирному урегулированию конфликта.

«Трамп пытается сказать Зеленскому очень простую вещь, что никогда не было такой страны, как Украина. Ну не было, потому что вся история, то, что происходило на этом пространстве, она, конечно, включала вот эти земли, которые мы сейчас называем Украиной, но они всегда были в составе России или других государств. То есть Венгрия, Румыния, Польша, они всё время присутствовали, и они были государственными образованиями. А Украины, такого образования не было. Трамп просто очень хорошо знает историю», — сообщил политолог.

В случае, если Трамп всё-таки выйдет из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, то вероятность его возвращения в этот процесс, безусловно, есть, считает эксперт. Однако, по его мнению, это уже будет зависеть не от Трампа, а от России, так как именно Москва определяет логику всего происходящего в переговорах, а американский президент лишь предлагает свои услуги в качестве третьего лица.

«Но у Трампа цель не мир. Он же говорит про сделку. А у нас сложнее. То есть мы согласны на кооперацию какую-то, но у нас есть цели другие. Они такие моральные, исторические», — заявил Баширов.

Говоря о судьбе Зеленского, который по сути стал препятствием на пути к мирному урегулированию, эксперт напомнил, что глава киевского режима — это человек, у которого в силу определённых обстоятельств оказались некие властные ресурсы. Ресурсы эти Зеленский получил, обманув украинский народ на выборах президента в 2019 году, и поэтому, с точки зрения собеседника агентства, глава киевского режима более не «жилец».

«Я же не говорю, что он не жилец в смысле жизни. Он вполне может жить еще 150 лет, как медицина будет развиваться. Но с точки зрения человека, который не может вернуться к своей прошлой профессии, он же актёр, клоун. Возврата нет. Оставаться человеком, у которого есть власть, тоже нет. Это, очевидно, очень короткий срок»,— подытожил Баширов.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Зеленский напомнил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление он аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции.

19 апреля местные СМИ сообщили, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине. Также отмечается, что американский план урегулирования включает установление режима прекращения огня вдоль линии фронта.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.