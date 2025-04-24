Москва, 24 апреля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Спецслужбы Великобритании и Франции фабрикуют новые обвинения о якобы имеющих место связях президента США Дональда Трампа с Россией, заявили 24 апреля в Службе внешней разведки РФ (СВР).

Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS

Для фабрикации задействуются сотрудники СМИ, признанных в России иноагентами, и экстремистских организаций, отметили в службе. Фальсификации предполагается использовать для затруднения переговорного процесса по мирному урегулированию на Украине, сказано в сообщении СВР.

«Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи из «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским и ликвидирован в РФ), изданий «Проект» (признано СМИ-иноагентом и нежелательным в РФ) и «Медуза» (признано СМИ-иноагентом и нежелательным в РФ) на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами», — отметили в службе.

Особый интерес у британских и французских спецслужб вызывают бизнес-проекты американских компаний с «Газпромом», «Роснефтью», «Ростехом» и «Росатомом», сообщили в СВР. Конечная цель данных разжигателей войны — подрыв миротворческих усилий Трампа, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 апреля директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что может провести встречу с руководителем ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. Он отметил, что недавний телефонный разговор с Рэтклиффом был конструктивным.

Ранее в апреле Нарышкин назвал положительным фактом интенсивный диалог, который ведётся между РФ и США на разных уровнях. Он заявил, что это резко контрастирует с ситуацией, сложившейся в период президентства в США Джозефа Байдена.

В начале 2017 года ряд разведывательных служб США пришли к выводу, что российские власти вмешались в выборы президента США на стороне Трампа. Расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа и Москвы занялся бывший директор ФБР Роберт Мюллер. В минюсте США весной 2019 года по результатам расследования спецпрокурора Мюллера заключили, что президент США и его штаб не состояли в сговоре с Россией.

В мае 2023 года был опубликован доклад спецпрокурора США Джона Дарэма. По словам спецпрокурора, ФБР доверилось заведомо недостоверной информации, которую распространили политические соперники Трампа, в том числе сторонники Клинтон. Трамп, комментируя доклад, заявил, что американское общество было обмануто.