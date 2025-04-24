Санкт-Петербург, 24 апреля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка умерла от осложнений гриппа типа А, от которого лечилась дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«По предварительной информации, в больнице девочке диагностировали грипп А в гипертоксической форме. Уже в 21:20 врачи констатировали смерть, не выдержало сердце», — говорится в материале.

По данным интернет-издания, 21 апреля, в понедельник, у ребенка начались насморк и лихорадка с температурой выше 39 градусов. Через два дня, в среду вечером, девочка внезапно перестала дышать. После этого родители вызвали скорую и стали самостоятельно проводить сердечно-легочную реанимацию.

Около 21 часа ее доставили в больницу в серьезном состоянии, где школьницу пытались спасти врачи. Позже в ленинградскую полицию из детского центра поступила телефонограмма о смерти девочки, уточняют авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка умерла после прививки для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) в детской поликлинике.