Вашингтон, 24 апреля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и бизнесмен Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского.

Shawn Thew — Pool via CNP/Zuma/TASS

Трамп ранее заявил, что Зеленский высказываниями об отказе признать Крым мешает мирному урегулированию. Глава киевского режима, по мнению американского лидера, должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года он потеряет всю Украину.

«Именно», — указал Маск в публикации в соцсети X.

Таким образом миллиардер ответил на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса, который опубликовал скриншот вышеописанного заявления Трампа.

Как передавало ИА Регнум, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал соответствующее заявление Трампа фразой «мы ждали». Он также выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские представители тоже это услышат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что отказ Зеленского признавать Крым российским в очередной раз доказывает его недоговороспособность.