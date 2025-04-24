Москва, 24 апреля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Причиной пожара со взрывами на подземной парковке у торгового центра «Афимолл Сити» в Москве стал брошенный окурок. Такими данными в четверг, 24 апреля, поделился Telegram-канал SHOT.

Вадим Белозерцев/ТАСС

По его информации, это спровоцировало возгорание строительных материалов, после чего в результате возросшего давления взорвались три баллона с газом.

О пожаре на Пресненской набережной, где располагается деловой центр Москва-Сити, стало известно накануне, 23 апреля. Возгоранию, которое сопровождалось взрывами, был присвоен повышенный, второй номер.

Тогда же появились сообщения о том, что на подземной парковке взорвался автомобиль, после чего машина загорелась. Позднее МЧС России уточнило, что горел не автомобиль, а стройматериалы.

В тот же день пожарные ликвидировали огонь на площади 30 кв. м. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.