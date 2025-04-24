Москва, 24 апреля, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Будущее главы киевского режима Владимира Зеленского может быть разным, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС.

AP/TASS

«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности побега Зеленского из Киева.

В феврале пресс-бюро СВР сообщило, что руководство НАТО готовит масштабную операцию по дискредитации и замене Зеленского. Отмечалось, что в Брюсселе задумываются о смене власти на Украине из опасений, что украинская армия вскоре не сможет сдерживать нарастающий натиск российских сил.

По информации ведомства, на Западе планируют обнародовать информацию о присвоении командой Зеленского более 1,5 млрд долларов из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, а также схему вывода за рубеж денежного довольствия 130 тыс. погибших бойцов ВСУ, которые продолжают числиться живыми. Раскрыты могут быть и факты причастности главы киевского режима к продажам оружия, безвозмездно переданного Украине, африканским группировкам.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Зеленского заменят после того, как он выполнит все требования западных стран, например по снижению призывного возраста на Украине до 18 лет. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, очевиден тот факт, что Запад через некоторое время захочет убрать Зеленского с поста главы киевского режима, поэтому перспектив, связанных с руководством страной, у него нет.