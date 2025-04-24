Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону активисты «Народного фронта» по просьбе ветерана СВО с позывным Туман передали штурмовикам ВС РФ автомобиль УАЗ СГР («Буханка») и средства связи. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе движения.

Народный фронт

Автомобиль будет использоваться для эвакуации раненых. Он оснащён защитным комплектом — средствами радиоэлектронной борьбы, детектором дронов, прибором ночного видения, камерой и противоосколочными одеялами. Также были переданы тепловизоры, зарядные станции и аккумуляторы для квадрокоптеров.

На церемонию передачи техники приехал и бывший командир отряда штурмовиков — Ахмед (Туман). Чтобы встретиться с боевыми товарищами, он покинул госпиталь, где проходит лечение после ранения. Боец отметил, что выполнение боевой задачи на 50-60% зависит от оснащения личного состава.

«Недавно обратился в «Народный фронт», потому что судьба моего отряда мне не безразлична. Я его формировал в 2023 году, отбирал ребят, мы вместе готовились, выполняли задачи. Бок о бок вместе были. С того момента, как я получил ранение, каждый день думаю о том, как вернуться побыстрей на фронт. Здоровье не позволяет пока. Единственное, что я могу делать сейчас, — это через кого-то поддерживать ребят любыми способами, чтобы отряд не сомневался, что командир вернётся. Я рядом, будем вместе добывать победу. Вам спасибо, что быстро отреагировали», — сказал военнослужащий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961130" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Народный фронт» передал штурмовикам ВС РФ автомобиль и средства связи

Руководитель исполкома «Народного фронта» в Ростовской области Алексей Мирошниченко заявил, что переданная техника и амуниция (в том числе комплект аккумуляторных батарей для дронов, приборы ночного видения и комплект противоосколочных одеял) поможет бойцам решать задачи и сохранить жизнь и здоровье личного состава.

Бойцы отряда были рады видеть своего командира, которого они не называют «бывшим» и ждут в своих рядах, отметила пресс-служба.

«Главное, что командир жив, здоров. Надеюсь, скоро будет с нами. Он за каждого бойца переживает. И днём и ночью. Каждый день звонит, интересуется, где ребята, что с ними? Мы победим. Тем более люди нам помогают, кто чем может. Спасибо им», — сказал боец штурмового отряда с позывным Горыныч.

Ахмед — 35-летний кадровый офицер, который ранее служил в Ливии и Сирии, а во время спецоперации участвовал в освобождении Крынок и взятии железнодорожного моста в Алёшках. В феврале 2024 года он подорвался на мине во время выполнения задачи в Крынках, ему ампутировали ногу от колена. Боец находится на реабилитации в госпитале А. А. Вишневского в Москве, но продолжает поддерживать своих сослуживцев.

Военнослужащий рассказал, что его отряд представляет собой маленькую семью, в которой есть люди разных национальностей, между которыми нет никакого напряжения. Ахмед обратился в «Народный фронт» с просьбой поддержать отряд. Ранее, в 2022 году, общественники уже отправляли этому отряду технику.

«На том, что вы привезли тогда — аптечки, дроны, другие приборы, — люди до сих пор работают. И это действительно, без преувеличения, многим тогда спасло жизнь. Сейчас самая большая проблема — это транспорт для эвакуации. Автомобили на фронте — это расходный материал», — рассказал Ахмед.

Боец вместе с представителями «Народного фронта» записал товарищам на передовой видеообращение и пообещал, что необходимая техника уже в пути. Он рассказал, что по завершении реабилитации намерен вернуться на фронт, а также призвал всех россиян поддержать бойцов, приняв участие в сборах под девизом «Всё для Победы!».

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле московское отделение «Народного фронта» отправило бойцам ВС РФ, сражающимся на покровском направлении, новую партию дронов, другой техники и оборудования. Покровское направление остаётся одним из самых напряжённых участков фронта, и движение ведёт сбор «1000 дронов для Покровска», чтобы снабдить бойцов современными беспилотниками, которые помогут сохранить жизни и успешно выполнять боевые задачи, отмечала пресс-служба.

Волонтёры «Народного фронта» ранее также помогли бойцам ВС РФ в проведении эвакуации мирных жителей из опасных районов ДНР. Из Горняка, Украинска, Угледара, Селидова и Курахова было вывезено более 600 человек. В гуманитарных мероприятиях участвуют волонтёрские команды из разных регионов России, в том числе и из новых.