Астана, 24 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Казахстан поддерживает братские отношения со всеми соседними государствами. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан

«Казахи испокон веков с большим уважением относились к своим соседям, которые независимо от национальности, вероисповедания и языка, живут общими заботами и устремлениями. В результате традиции различных этносов, населяющих Казахстан, слились воедино и стали единым целым», — отметил глава республики.

Между Казахстаном и его соседями — Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном — нет нерешенных вопросов, заявил Токаев. Такая стабильность, по его словам, является результатом осознанной добрососедской политики и уважения к историческим и культурным связям.

Особое место в выступлении президента Казахстана заняла тема памяти о Великой Отечественной войне. «Казахстанские фронтовики и труженики тыла, весь народ заплатили за нее огромную цену, — напомнил он. — Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны», — сказал Токаев. Он напомнил, к каким трагедиям приводит безответственная политика, пренебрегающая основами международного права.

Президент Казахстана сообщил, что Республиканская ономастическая комиссия уже утвердила решение назвать более 500 улиц по всей стране в честь героев Великой Отечественной войны, ранее оставшихся без должного общественного признания.