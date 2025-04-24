Рим, 24 апреля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Минюст Италии не принял мер по выполнению ордера в отношении президента РФ Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом (МУС). Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Администрация Президента России

«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года», — пишет издание.

Как отмечают авторы статьи, с тех пор постановление судей Гааги «застряло» в кабинетах министерства, а министр юстиции Карло Нордио так и не передал его генеральному прокурору Рима для дальнейшего направления в апелляционный суд и придания ему исполнительного характера, «превращая постановление в листок бумаги без какой-либо силы».

Кроме того, по утверждению итальянской газеты, именно постановление стало одной из причин, по которой «Путин не стал рисковать и не решился» посетить похороны папы римского Франциска.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на абсурдность решений МУС, отметив, что авторы таких решений в Гааге прекрасно осознавали, что эти документы невозможно реализовать на практике.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы «совершении военных преступлений на Украине». В МИД РФ после публикации документа заявили о «юридической ничтожности» решений МУС для Москвы, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что сама постановка вопроса о возможном аресте Путина возмутительна и неприемлема.

Медведев заявил, что Россия не признаёт МУС и считает его нелегитимным. Песков в свою очередь отмечал, что решения этого суда для России ничтожны. Представитель Кремля напомнил, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию.

В основе работы МУС лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни РФ, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Более того, американские власти после принятия судом ряда решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.