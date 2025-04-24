Москва, 24 апреля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Российская экономика должна демонстрировать стабильные темпы роста при снижающейся инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце 2024 года была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы. Статистические данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода», — отметил российский лидер.

Глава государства также подчеркнул важность выхода на устойчивое замедление ценовой динамики.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Путин заявлял, что ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону. Он также обратил внимание на то, что Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции.

26 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика второй год подряд растет темпами, вдвое превышающими среднемировые. Мишустин также отметил, что при этом рост российской экономики превысил европейский в шесть раз. По его словам, в ряде этих стран уже наблюдается рецессия. Так, всё это время сокращается экономика Германии.

По итогам 2024 года российский ВВП впервые превысил отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое. Как пояснил Мишустин, основным фактором такого экономического роста стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. По его словам, за год вложения в основной капитал выросли почти на 7,5%.