Москва, 24 апреля, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Застройщики сократили количество запускаемых проектов, что отражается на доступности жилья для граждан. Эта проблема требует особого внимания, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, проходившим по видеосвязи.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он подчеркнул, что жилищное строительство — сфера отдельного внимания. В настоящее время ситуация в жилищном и инфраструктурном строительстве наиболее сложная, об этом говорит мониторинг правительственной подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

«К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на запуске, загрузке смежных отраслей: от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля на заседании президиума Госсовета Путин указал на риски торможения жилищного строительства на фоне текущей конъюнктуры. Он уточнил, что в целом по стране для более чем 2 тыс. проектов в сфере строительства жилья сроки сдачи перенесены на шесть месяцев.

Вместе с тем глава государства отметил, что в последние годы строительный комплекс динамично развивается, его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи. Он подчеркнул, что строительную отрасль в России нужно максимально разбюрократить, а также создать условия для ее развития.