Москва, 24 апреля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Инфляция в России пока остаётся на уровне более 10%, заявил 24 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Пока ещё на высоких отметках — более 10% — остается инфляция. Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — сообщил Путин.

В своём выступлении глава государства также отметил, что в России должны быть обеспечены стабильные темпы экономического роста при сокращении инфляции. Он сообщил, что рост ВВП в первые два месяца 2025 года составил 1,9%.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле Путин заявил, что ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону. Он обратил внимание на то, что Банк России и экономический блок правительства хотят добиться сокращения ипотечного кредитования, чтобы улучшить макроэкономическую ситуацию, в том числе и в части инфляции.

В марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что темпы роста цен в России начали снижаться. Она указала, что по непродовольственным товарам рост снизился до умеренных значений. Набиуллина заявила, что базовая инфляция хотя и замедляется, но находится на уровне около 10%.

Также в марте Путин отмечал, что в стране необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию. Глава государства добавил, что эту задачу должны вместе решать органы власти и бизнес, причем не только крупный, но также малый и средний.