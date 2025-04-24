Москва, 24 апреля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Россия должна использовать открывающиеся возможности в мировой экономике для развития собственного производства и экспорта. Об этом 24 апреля в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

Виталий Аньков/РИА Новости

Российский лидер отметил важность постоянного предметного анализа ситуации в экономике РФ, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы.

«Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное ― использовать открывающие возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики в целом», ― отметил глава государства.

Президент пояснил, что это необходимо для того, что при любых внешних условиях добиваться поступательного, динамичного движения вперед.

Как передавало ИА Регнум, Путин в марте заявил, что в сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность. В 2024 году рост экономики страны составил 4,1%. Российский лидер также отметил, что Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, оставив позади Германию и Японию. Лидируют Китай, США и Индия.

26 марта премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика второй год подряд растет темпами, вдвое превышающими среднемировые. При этом рост российской экономики превысил европейский в шесть раз. Председатель правительства добавил, что в ряде этих стран уже наблюдается рецессия. Так, всё это время сокращается экономика Германии.

Глава государства подчеркнул, что технологический суверенитет России — это важный фактор для повышения устойчивости экономики страны.