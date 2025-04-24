Москва, 24 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Международная экономическая обстановка объективно усложняется, поэтому необходимо постоянно анализировать ситуацию. Об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин.

EPA/RITCHIE B. TONGO/TASS

«Постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется», — сказал глава государства на совещании с правительством по экономическим вопросам.

В связи с этим глава государства заявил, что Россия должна использовать открывающиеся возможности в мировой экономики для развития собственного производства и экспорта.

В своём выступлении глава государства также отметил, что в стране должны быть обеспечены стабильные темпы экономического роста при сокращении инфляции. Он сообщил, что рост ВВП в первые два месяца 2025 года составил 1,9%.

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