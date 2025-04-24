Москва, 24 апреля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Рост ВВП в первые два месяца 2025 года составил 1,9%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«За январь–февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом более активно растет обрабатывающая промышленность — плюс 5% за первые 2 месяца текущего года», — сказал глава государства.

Он отметил, что динамика роста ВВП РФ в 2025 году будет ниже, чем в предыдущем, но власть к этому и стремилась, говоря о «мягкой посадке».

«Конечно, постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен, он всегда в нашем поле зрения​​​. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы», — подчеркнул президент.

По его словам, инфляция в России пока остается высокой и составляет больше 10%. Путин заявил, что необходимо стремиться устойчиво замедлять рост цен.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что в РФ с начала года фиксируется замедление роста экономики, он переходит к «нулевому».

По мнению главы РСПП, сейчас необходимо найти баланс между ростом инфляции и необходимостью не допустить переохлаждения экономики. Он уточнил, что о нем будет говорить показатель около 2,5% к росту ВВП.

18 марта Путин сказал, что охлаждение российской экономики неизбежно, но в этом вопросе нужно действовать аккуратно. Глава государства добавил, что с такой позицией выступают Центробанк РФ и российское правительство.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российскому бизнесу нужно принять меры для прохождения периода охлаждения экономики. Он призвал предпринимателей сокращать издержки и выявлять ненужные активы.