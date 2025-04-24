Астана, 24 апреля, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Россия является стратегическим партнером Казахстана, и республиканский закон «О территориальной обороне» не направлен против Москвы. Об этом 24 апреля заявили в минобороны Казахстана.

РИА Новости/Ертай Сарбасов

«Утверждения о якобы антироссийской направленности проекта закона «О территориальной обороне» Республики Казахстан не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов», — сказано в заявлении оборонного ведомства, которое приводит портал Stopfake.

Таким образом в минобороны отреагировали на публикации некоторых СМИ о том, что Казахстан якобы готовится к вооруженному противостоянию с Россией. Представители ведомства отметили, что с РФ поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

В минобороны пояснили: принятый в апреле законопроект о теробороне направлен на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности. Его цель заключается в обеспечении внутренней стабильности республики, защите населения, объектов инфраструктуры в условиях военного положения или других ЧС.

Ранее 24 апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает братские отношения со всеми соседними государствами. По его словам, между республикой и ее соседями — Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном — нет нерешенных вопросов. Такая стабильность является результатом осознанной добрососедской политики и уважения к историческим и культурным связям, добавил Токаев.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым отметил, что республика является важным партнером России в Евразийском регионе. По его словам, государства укрепляют межрегиональное взаимодействие. При этом около 70% взаимного товарооборота обеспечивается за счёт прямой кооперации регионов РФ и Казахстана.