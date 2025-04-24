Москва, 24 апреля, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Открылась регистрация на всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград», по результатам которого 100 участников получат возможность присоединиться к масштабному слёту и принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню Военно-Морского Флота. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения «Волонтёры Победы».

VK/ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ

«К участию приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, активно участвующие в сохранении исторической памяти и оказании помощи ветеранам боевых действий. Организаторы уделят особое внимание личному вкладу каждого кандидата в патриотическую работу. Для того чтобы стать частью проекта, необходимо заполнить заявку на официальном сайте движения и выполнить конкурсное задание, демонстрирующее достижения в сфере сохранения исторической памяти», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что одним из ключевых событий, в котором будут задействованы участники данного конкурса, станет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Для победителей конкурса проведут специальное обучение, в рамках которого они изучат историю и традиции праздника, освоят навыки взаимодействия с ветеранами Великой Отечественной войны и распределят обязанности для слаженной работы во время мероприятия.

«В рамках слёта участников ждёт насыщенная программа: встречи с Героями, посещение музеев, образовательные лекции, мастер-классы и тренинги. Каждый из них погрузится в атмосферу исторического наследия страны и получит ценные знания», — добавили в пресс-службе.

В 2025 году Всероссийский слёт «Послы Победы. Ленинград» состоится уже в четвёртый раз.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля общественное движение «Волонтёры Победы» в разных регионах России почтили память жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы возложили цветы у мемориальных комплексов и провели памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто», рассказав о жестоких преступлениях нацистов и их пособников.