Волгоград, 24 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Семье погибшего бойца спецоперации (СВО) изменили причину смерти, решив лишить его родственников права на получение выплат. Об этом сообщает пресс-служба Жирновского районного суда Волгоградской области.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В мае 2024 года заявитель обратился в военный комиссариат с заявлением о выплате ему предусмотренных государством мер поддержки. Ответ на заявление не поступил. В ноябре этого же года заявитель повторно обратился в военный комиссариат, на что ему поступил отказ, мотивированный тем, что смерть военнослужащего не связана с исполнением военной службы и наступила вследствие ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

После этого сын погибшего обратился в суд с документами, подтверждающими смерть отца, наступившую при исполнении им военной службы. Кроме того, было установлено, что боец посмертно награжден орденом Мужества.

В результате суд признал противоречащими указанным материалам дела выписки из приказов командиров войсковых частей о смерти военнослужащего в результате ишемической болезни сердца.

«Решением Жирновского районного суда Волгоградской области требования Александра Л. о признании за истцом права на единовременные пособия удовлетворены в полном объеме», — добавили в пресс-службе.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что участник специальной военной операции (СВО), мобилизованный в Невьянске в Свердловской области, год не получал денежное довольстве из-за своего ФИО.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне, глава партии «Родина» Алексей Журавлёв призвал раненых участников, которых лишили положенных выплат, обращаться в Думу или правоохранительные органы. Он также отметил, что такие случаи бывают, но это не массовое явление.