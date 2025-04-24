Брянск, 24 апреля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскритиковал шумиху в СМИ о том, что во вверенном ему регионе якобы приняли специальный закон для стимулирования рождаемости среди школьниц. По словам главы региона, закон принимался для поддержки студенток институтов и техникумов, а поправки, касающиеся школьниц, — не что иное, как инициатива прокуратуры, посчитавшей, что законодатели таким образом ущемляют их права.

Sebastian Kahnert/DPA/TASS

«Мы, власть, приняли [закон] для тех, кто сегодня в возрасте18,19,20 лет, 21, которые еще не окончили институт. И вот она забеременела — чтобы она не бежала делать аборт, [нужно] частично помочь, дать эту меру поддержки — 150 тыс. Но когда мы это приняли, то прокуратура сказала, что мы не можем только одним дать. Это же прокуратура выступила, что это дискриминация всех остальных. Мы-то [власть] здесь при чем?! Прокуратура нам сказала: нет, друзья, вы не можете только для них, это должно распространяться на всех, кто обучается в учебных заведениях. Здесь попадают и школьницы», — рассказал глава Брянской области в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Новости о том, что в Брянской области беременным школьницам станут платить по 150 тыс. рублей, разлетелась в СМИ в конце марта. По словам Богомаза, мера распространяется на всех, кто учится на очной форме обучения: в техникумах, колледжах, институтах. И на самом деле мера уже действует, на сегодняшний день помощь получили 28 молодых будущих мам.

«Вот прошло три месяца. Четыре. Кто получил меру поддержки? 28 женщин получило, которые обучаются в учебных заведениях. Там ни одной школьницы нет! Но, понимаете, всё хорошее перековеркали, написали, что приняли [закон], чтобы школьницы рожали. Ну когда последний раз в Брянске рожала школьница?! Ну всё перекрутили, перевертели — в Брянске будут школьницы рожать, повышать так рождаемость!» — эмоционально объяснил губернатор.

Глава региона отметил, что если случаи беременностей у несовершеннолетних и бывают раз в 4–5 лет, то это в первую очередь недосмотр в семье, в школе, недоработка той же прокуратуры, инспекции ПДН.

В завершение губернатор вспомнил, как в советские годы он с женой ждал окончания учебы, чтобы завести ребенка. И первый ребенок в его семье появился, когда супруга закончила обучение, а он еще продолжал учиться.

«А если было бы тогда, чтобы мне дали 150 тыс.? 150 тыс., между прочим, на советские деньги, если перевести, это 1,5 тыс. рублей», — добавил Богомаз.

Дополнительная нагрузка для бюджета региона получается небольшая: с учетом уже выплаченных 28 пособий и прогноза — порядка 16 млн в год, а польза от нововведения огромная.

«Рожать в 20 это нормально, и в 19 нормально, и в 18 нормально. Если она — студентка, вот они встретились, она потом аборт сделала, а 30%, как правило, потом не может забеременеть, если первый аборт сделала. Вот это нужно говорить, что женщина, если делает аборт, то в 30% случаев детей не будет. Почему мы об этом не говорим? А мы говорим о том, что вот в Брянске они приняли [закон], чтобы рожали школьницы. Да не в школьницах было дело! Прокуратура нам вынесла предостережение, что это дискриминация всех обучающихся, что мы обязаны, если не дай бог случится, и там [в школе] платить. И сразу все побежали и начали всё это раскручивать», — завершил свою эмоциональную речь губернатор.

Полное интервью Александра Богомаза главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой будет опубликовано в ближайшее время.