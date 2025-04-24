Курск, 24 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины в Курской области в минувшие сутки превысили 150 человек, также противник лишился более чем двух десятков единиц техники и вооружений. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, два миномёта, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», — сказано в сообщении.

Подразделения группировки ВС РФ «Север» в ходе наступательных действий в минувшие сутки нанесли поражение формированиям четырёх бригад ВСУ. Ударами авиации, беспилотников и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 12 населённых пунктов Сумской области.

Всего за время ведения боевых действий на данном направлении ВСУ потеряли более 75,8 тысячи военнослужащих и несколько тысяч единиц техники и вооружений, в том числе 412 танков, 337 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортёров и 2285 боевых бронированных машин.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет 23 апреля сообщил, что после вторжения ВСУ в августе 2024 года в Курской области погибли более 190 мирных жителей. 372 человека, в том числе 17 несовершеннолетних, получили ранения. Потерпевшими по уголовным делам признаны более 49 тысяч жителей области. СК возбудил в отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ 175 уголовных дел, из которых суд уже рассмотрел 41 дело в отношении 98 лиц.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 23 апреля заявил, что российские войска продолжают вести активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, освобождая новые населённые пункты. Он отметил, что ситуация ежедневно меняется в пользу России и в ближайшее время произойдёт окончательная зачистка Курской области от украинских боевиков.

Представитель российских силовых структур ранее рассказал, что бойцы ВСУ, находящиеся на территории Курской области, пытаются покинуть регион и не попасть в плен, переодеваясь в форму российской армии. По словам источника, жители региона активно помогают российским военным и сообщают им о местах нахождения украинских бойцов.

19 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что армия России заканчивает зачистку территории монастыря в селе Горналь в Курской области. Герасимов сообщил, что ВС РФ уже освободили 99,5% региона, около 1,26 тысячи кв. км.