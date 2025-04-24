Махачкала, 24 апреля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали членов террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

Операция по задержанию проводилась 22 апреля. Подозреваемые оказали сопротивление, один из предполагаемых террористов был нейтрализован. Еще четверо задержаны.

По данным следствия, пять жителей республики объединились в группировку с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту. Для этого они приобрели необходимые компоненты, чтобы сделать взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по трём статьям УК РФ: создание террористического сообщества и руководство им (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1) и приготовление к террористическому акту (п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ). Следствие настаивает на аресте задержанных. Соответствующее ходатайство направлено в суд.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников террористической ячейки, которые планировали крупный теракт.

Пяти подозреваемым предъявили обвинения в подготовке серии терактов в Дагестане, они помещены под стражу. Группа была организована в Кизлярском районе. У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы.

В конце ноября правоохранители задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. По данным следствия, жители села Куруш Хасавюртовского района в июне приобрели компоненты для изготовления бомбы и хотели подорвать её в госучреждении для дестабилизации обстановки в регионе. Они не успели собрать взрывное устройство, так как были задержаны.