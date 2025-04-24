Москва, 24 апреля, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля лишил бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова воинского звания.

Алексей Потицкий/ТАСС Суд по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Попова в Тамбове

Суд признал офицера виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Попову занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года, а также назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей.

О задержании Попова стало известно в мае 2024 года. По версии следствия, генерал-майор участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей.

Основным доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова, стал установленный правоохранительными органами факт, что в 2023 году генерал-лейтенант Олег Цоков перевёл на карту обвиняемого свыше 1 млн рублей.

Свою вину он не признал, заявив, что к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом другой фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, признал вину в мошенничестве. 27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Попова под стражу.

В начале марта он сообщил, что его уволили из рядов Вооруженных сил России. Генерал написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором назвал армию смыслом своей жизни и попросил Верховного главнокомандующего разобраться в его сложной жизненной ситуации, позволив вернуться на службу.

Как передавало ИА Регнум, в последнем слове 22 апреля он попросил суд вынести справедливое решение. Генерал-майор вновь заявил о своей невиновности и сказал, что был верен присяге, народу и Верховному главнокомандующему.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.