Москва, 24 апреля, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что может встретиться с руководителем Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Нарышкин напомнил, что у него с директором ЦРУ состоялся телефонный разговор. По его словам, он прошел конструктивно.

«Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча», ― процитировал ТАСС Нарышкина.

Как передавало ИА Регнум, Нарышкин 11 марта провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления, в ходе которого главы ведомств обсудили вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций. По итогам разговора Нарышкин и Рэтклифф договорились о регулярных контактах с целью снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

25 января глава СВР заявил о готовности к встрече с главой ЦРУ в случае проявления заинтересованности в этом с американской стороны.

Нарышкин, говоря о наличии контактов по линии разведок двух стран, уточнил, что у возглавляемой им службы есть официальный представитель в Вашингтоне, а у ЦРУ — официальный представитель в Москве.

Президент США Дональд Трамп в середине ноября объявил о назначении Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Рэтклиффу 59 лет, он занимал пост главы Национальной разведки во время первого президентского срока Трампа, а до этого в течение около пяти лет являлся членом палаты представителей конгресса.