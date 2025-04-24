Москва, 24 апреля, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Продюсер Армен Ананикян высоко оценил вклад правительства Москвы в развитие киноиндустрии. По его словам, открытие крупнейшего в мире центра кинопроизводства «Москино» — прорыв в области кинематографа.

Михаил Метцель/ТАСС

«То, что сейчас делает правительство Москвы для киноиндустрии, — феноменальный прорыв. Лет через 30-40 можно будет отмечать дату открытия кинопарка как день, когда Москва развернула свои объятия в сторону киноиндустрии и построила великолепную площадку, где можно снимать в любых локациях, в любой эпохе», — заявил он газете «Комсомольская правда».

Продюсер уже работает на площадках московского кинокластера. Так, в кинопарке «Москино» проходили съемки проекта, над которым он работал — фильма «Баба Яго спасает Новый год». Съемки проходили в декорациях «Улицы Москвы» и «Витебский вокзал». Также в кинотеатре «Москино Молодёжный» компания Fresh Film под его руководством создала ролики о правилах поведения в кинотеатрах с участием Михаила Галустяна и Романа Постовалова.

Другой проект продюсера — фильм «Артек». Сквозь столетия». В основе сюжета — будни подростка Мити, которого родители отправляют в знаменитый лагерь для переосмысления жизни. Там мальчик учится смотреть на мир взрослыми осознанными глазами. Премьера фильма запланирована на 12 июня к 100-летию «Артека».