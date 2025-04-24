Астана, 24 апреля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Никто в Казахстане не имеет права навязывать жителям республики, на каком языке им разговаривать. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону», — отметил он.

Токаев также уточнил, что провокационные действия в данной сфере осуществляются не только «доморощенными провокаторами», но и из-за рубежа. При этом глава республики подчеркнул, что всех, кто стремится разобщить народ страны, ждёт суровое наказание.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу 10 апреля передал Касым-Жомарту Токаеву приглашение на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы.

Его казахстанский коллега отметил, что осенью 2025 года, как ожидается, Токаев совершит государственный визит в Россию. Это событие будет одной из важных вех, ведётся очень серьёзная работа по подготовке и проведению визита, добавил он. Нуртлеу сообщил также, что посетить Россию намерены спикеры обеих палат казахстанского парламента — Сената и Мажилиса — Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов.

6 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Токаевым, в ходе которого стороны обсудили вопросы торгово-экономической интеграции и успешную реализацию договоренностей, достигнутых ранее на высоком уровне. При этом лидеры двух государств отметили, что отношения между странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и союзничества.