Москва, 24 апреля, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Самодельным пулеметом, из которого в Подмосковье смертельно ранили 36-летнюю женщину, мог оказаться переделанный охотничий карабин Сайга-308 или (ТОЗ). Об этом в четверг, 24 апреля, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

ГСУ СК России по Московской области

Ранее в Подмосковье разъярённый мужчина убил девушку из самодельного пулемёта. 57-летний Василий П.таким образом пытался угомонить шумную компанию на детской площадке во дворе дома.

По словам эксперта, самодельное оружие мужчины могло быть переделано из охотничьего карабина. С высокой долей вероятности таким карабином мог стать бывший автомат Калашникова, переделанный под охотничий патрон — Сайга-308, рассказал специалист.

«И очень смахивает на карабин ТОЗ. Самозарядный охотничий карабин на базе производства Тульского оружейного завода. Но дело в том, что они не стреляли, по-моему, очередями. Он там что-то переделал, я смотрю, накладка газовая. Ну, собственно говоря, есть версия, что это из охотничьего карабина переделано в пулемёт»,— заявил Матвийчук.

Собеседник агентства подчеркнул, что для переделывания оружия из охотничьего карабина в пулемёт необходимы определённые знания, которые подозреваемый мог получить, проходя службу в армии. Эксперт добавил, что человек, видоизменивший так оружие, должен иметь принципиальные представления об автоматическом оружии.

Конфликт, закончившийся убийством, произошел в микрорайоне Климовск в Подольске, на Железнодорожной улице, ночью 23 апреля. Компания из четырех человек употребляла во дворе алкоголь. Один из жильцов, недовольный шумом, вооружился и вышел на улицу. В ходе конфликта, употреблявшие алкоголь люди попытались отнять у него оружие, но произошел выстрел, в результате которого смертельное ранение получила одна из присутствовавших женщин.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что погибшей 36 лет. Она была ранена в область груди и скончалась до прибытия скорой.