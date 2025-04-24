Брянск, 24 апреля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Участившиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по брянскому приграничью не имеют военного смысла и означают лишь попытку отомстить за военные неудачи мирным жителям. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Михаил Климентьев/РИА Новости Губернатор Брянской области Александр Богомаз

«Вот самое, что и напрягает, это то, что [в ударах по приграничью] нет военного смысла. Это просто смысл, чтобы в приграничные территории, населенные пункты, которые попадают в границы 3–5 км, чтобы их выжить, выжигают дома — для того чтобы люди покинули данную территорию», — сказал губернатор.

По словам Богомаза, мотивы подобных ударов сложно объяснить.

«Я думаю, что, наверное, зашли те подразделения, которые вышли с Курска, у которых уже руки по локоть в крови. И вот они начинают так мстить нашим мирным жителям. У нас же есть и погибшие, и раненые», — предположил он.

В приграничье растет список жертв киевского режима, тех, кто потерял имущество, здоровье.

«То есть у них осталась озлобленность большая именно на мирных жителей. То есть не на военных. Они же не бьют по военным. Когда они бьют по военным, наши отвечают им, это всё понятно. Но когда они бьют именно по мирным — по детским садам, по школам, по магазинам, по машинам… Когда идет — и это видно — женщина с двумя детьми и дрон бьет в эту женщину и в этих детей. Понятно, что они видят, что это женщины, что это маленькие детки. Зверьё, по-другому не скажешь», — добавил Богомаз.

Брянский губернатор также предположил, что участившиеся удары по мирному населению не могут наноситься без приказа сверху.

«Они же получают эти указы. Указы даются сверху. Значит, [глава киевского режима Владимир] Зеленский дает им эти указы через главнокомандующего [ВСМУ Александра] Сырского. И вот они это делают, творят беспредел с мирными жителями», — отметил Богомаз.

Полное интервью Александра Богомаза главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой будет опубликовано в ближайшее время.