Москва, 24 апреля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Слова секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу о праве России на применение ядерного оружия в случае агрессии со стороны других стран соответствуют российской ядерной доктрине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

24 апреля Шойгу заявил, что Россия вправе использовать ядерное оружие в случае, если западные страны предпримут агрессию против неё или Белоруссии.

«В нашей доктрине всё прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина, она доступна», — отметил спикер Кремля.

Песков также прокомментировал заявление Шойгу о недопустимости ввода западных миротворцев на территорию Украины.

«Что касается обсуждений размещения воинских контингентов на территории Украины — это абсолютно неприемлемо для нас», — заявил пресс-секретарь.

Он также уточнил, что такое намерение несёт в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Согласно тексту документа, базовый принцип доктрины не изменился. Он гласит, что ядерное оружие (ЯО) — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. Однако в связи с новыми реалиями мирового геополитического пространства, а также возникновения новых военных угроз и рисков России было необходимо уточнить условия, допускающие применение ЯО.

Ранее в апреле зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что даже при окончательном урегулировании украинского конфликта ядерное разоружение будет невозможно в ближайшие десятилетия. По его словам, в мире будут появляться новые, более разрушительные виды оружия, а ядерные арсеналы обретёт большее число стран.