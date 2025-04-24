Москва, 24 апреля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Россия продолжает работу с американской стороной по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом 24 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Так представитель Кремля прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса.

«Неправильно сейчас говорить «если», то что будет. Давайте исходить из того, что Россия продолжает работу с американской стороной», — заявил Песков.

По его словам, российская сторона нацелена на продолжение усилий по достижению мирного урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президент России Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечиванием интересов РФ, что является обязательным условием.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

Песков отметил, что Россия не считает ультиматумом слова вице-президента США. По его словам, Вашингтон продолжает свои посреднические усилия, Москва их приветствует. Представитель Кремля добавил, что вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать.

Также Песков призвал не ждать урегулирования на Украине в ближайшее время, поскольку вопрос является сложным и носит комплексный характер. Пресс-секретарь президента также напомнил, что киевский режим так ничего и не сделал для снятия собственного запрета на переговоры с Москвой.

Спецпосланник президента США Кит Келлог, комментируя возможный выход Вашингтона из переговоров по Украине, отметил, что в мире много событий, в которые США «необходимо вовлекаться», а украинский кризис идет «чересчур долго».

Президент США Дональд Трамп 22 апреля пообещал в течение трех дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По информации газеты The New York Post, план может включать развертывание на Украине европейских военных сил, признание Украиной Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.