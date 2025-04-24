Москва, 24 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя удары по Киеву.

Алексей Коновалов/ТАСС

Представитель Кремля опроверг обвинения со стороны киевского режима в том, что Россия якобы демонстрирует «желание убивать». Он отметил, что украинская сторона продолжает свою пропаганду, тогда как российские военные продолжают специальную военную операцию.

Пресс-секретарь напомнил, что ранее было объявлено пасхальное перемирие, которое киевский режим не раз нарушил. Срок этой договоренности истек.

«Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим, и в рамках этого наносят, продолжают наносить удары по по военным и околовоенным целям», — сказал Песков.

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