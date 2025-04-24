Москва, 24 апреля, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Российская сторона не может и не будет комментировать утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторяем, работа ведется», — сказал Песков журналистам в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, российская сторона нацелена на продолжение процесса урегулирования. Песков добавил, что Кремль ценит посреднические услуги американской стороны.

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно. Вот что можно сказать», — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя заявление Трампа о том, что Украина потеряла Крым много лет назад, и это не является предметом обсуждения.

Ранее 19 апреля американские СМИ сообщили, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине.

22 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский напомнил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление он аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в свою очередь считает, что Зеленский подобными заявления мешает мирному урегулированию. Глава киевского режима, по мнению американского лидера, должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года он потеряет всю Украину. При этом глава Белого дома ушёл от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским регионом. Общаясь с журналистами 23 апреля, он заверил, что хочет завершения конфликта на Украине.

Песков в марте подчёркивал, что Крым и другие новые регионы России записаны в Конституции страны и являются неотъемлемой частью РФ. По его словам, если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули территории новых регионов РФ, то конфликт закончился бы мгновенно.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, глава государства указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.