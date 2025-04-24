Москва, 24 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Послание президента Федеральному собранию состоится позднее намеченного в связи с рабочим графиком Владимира Путина, а также в связи с решением самого президента. Об этом 24 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию

Дата послания пока не определена.

«Оно сдвигается и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков сообщал, что послание, по всей видимости, не будет оглашено до майских праздников. Он отмечал, что с внешней конъюнктурой, в том числе с изменением отношений России и США, перенос не связан. Пресс-секретарь президента подчёркивал, что подготовка послания требует значительного количества времени.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году глава государства огласил послание Федеральному собранию 29 февраля. Президент, в частности, объявил об открытии кадровой программы «Время героев» и рассказал о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Кроме того, глава государства в ходе послания рассказал о мерах поддержки семей и демографии (общей задачей которых будет добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет), а также предложил внести изменения в процедуру сдачи единого государственного экзамена.