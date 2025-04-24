Лондон, 24 апреля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Страны «коалиции желающих» смягчили своё твёрдое намерение отправить миротворцев на Украину. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

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«Во время переговоров в Лондоне твёрдое намерение премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить миротворцев на Украину, по всей видимости, смягчилось», — указано в публикации.

В материале также уточняется, что чиновники из этих стран опасаются последствий со стороны России после ввода миротворцев.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. В поддержку данной инициативы выступило несколько других западных стран, включая Великобританию. Их блок получил название «коалиция желающих».

11 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас признала отсутствие единой позиции по миротворцам на Украине среди участников объединения и фактический провал переговоров, но добавила, что обсуждения продолжатся. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также назвал «коалицию желающих» теоретическим образованием, которое пока неспособно к реальным действиям.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.