Тамбов, 24 апреля, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля признал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Иван Попов

Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Попову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил судья текст приговора.

Как передавало ИА Регнум, Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей.

Попов заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом другой фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, признал вину в мошенничестве.

27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Попова под стражу. В начале марта Попов сообщил, что его уволили из рядов Вооружённых сил России.

В своём последнем слове 22 апреля он попросил суд вынести справедливое решение. Генерал-майор вновь заявил о своей невиновности и сказал, что был верен присяге, народу и Верховному главнокомандующему.