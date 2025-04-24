В парламент Белоруссии внесли законопроект об амнистии к 80-летию Победы
В Белоруссии накануне Дня Победы могут помиловать 8 тыс. осуждённых
Минск, 24 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы. Об этом 24 апреля сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».
На свободу могут выйти около 8 тыс. человек.
«Перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями», — сказано в сообщении.
Кроме того, ранее не судимым лицам старше 70 лет, приговорённых к наказанию до шести лет лишения свободы, предлагается заменить наказание на ограничение свободы. К лицам, осуждённым за приведшую к смерти человека неосторожность, предлагается применить частичную амнистию, снизив срок заключения на год.
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