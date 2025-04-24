Минск, 24 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы. Об этом 24 апреля сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Алексей Филиппов/РИА Новости

На свободу могут выйти около 8 тыс. человек.

«Перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями», — сказано в сообщении.

Кроме того, ранее не судимым лицам старше 70 лет, приговорённых к наказанию до шести лет лишения свободы, предлагается заменить наказание на ограничение свободы. К лицам, осуждённым за приведшую к смерти человека неосторожность, предлагается применить частичную амнистию, снизив срок заключения на год.

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